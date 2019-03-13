Smartwings изменила рейсы двух Boeing 737 MAX из-за запрета в ЕС

Два самолета Boeing 737 MAX чешской авиакомпании Smartwings не долетели до Праги из-за приостановки полетов этих лайнеров агентством по авиационной безопасности Евросоюза (EASA). Об этом сообщает Zdopravy со ссылкой на пресс-секретаря авиакомпании Владимиру Дуфкову.

Один самолет направлялся в Прагу из Кабо-Верде, а другой — из Дубая. В результате они приземлились в Тунисе и Анкаре после более часа полетов по кругу. Дуфкова отметила, что EASA выпустила решение по самолетам Boeing 737 MAX, когда они уже находились в воздухе.

Пресс-секретарь рассказала, что авиакомпания немедленно отправила запасной самолет из Лиона в Тунис, который затем приземлился в Праге в 05:01 по местному времени (07:01 мск). Она добавила, что пассажиры из Дубая прибудут в Прагу позднее в среду, 13 марта. Авиакомпания также отказалась от эксплуатации семи самолетов Boeing 737 MAX.

Накануне EASA запретило полеты Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9 в Европе. Причиной стала трагедия с самолетом авиакомпании Ethiopian Airlines, который разбился 10 марта спустя десять минут после вылета из Аддис-Абеба в Кению. На борту находились 149 человек и восемь членов экипажа, все они погибли. Среди них оказались представители 35 стран, в том числе трое россиян.