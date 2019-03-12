Новым акционером попавшего под санкции Моснарбанка станет Росимущество

«Банк продолжает работу в стабильном режиме. Выполняет и будет, безусловно, выполнять все свои обязательства перед клиентами и партнерами в полном объеме», — сообщил Еврофинанс Моснарбанк после введения американских санкций.
В Газпромбанке напомнили, что владеют миноритарным пакетом акций в Еврофинанс Моснарбанке. «Операций по счетам компаний, санкционированных США в рамках программы санкций против Венесуэлы, Газпромбанк не проводит. Планы банка в отношении миноритарного пакета в Еврофинанс Моснарбанке в сложившихся условиях мы пока не комментируем», — сообщили РБК в Газпромбанке.
США ввели санкции против «Еврофинанса», обосновав их тем, что банк оказывал поддержку режиму Николаса Мадуро, нефтяной компании PDVSA (под санкциями с января 2019 года), а также поддерживал венесуэльскую криптовалюту petra.
«Я думаю, что они [акционеры «Еврофинанса»] будут держаться подальше от банка, чтобы не иметь проблем с США по поводу Венесуэлы», — сказал РБК бывший старший советник OFAC Брайан О'Тул, комментируя введение против него санкций.
ВТБ и Газпромбанк вели переговоры о продаже своих долей в «Еврофинансе», сообщали источники РБК в ноябре прошлого года. Позднее глава ВТБ Андрей Костин подтвердил, что банк хочет продать «Еврофинанс» и готов вернуться к переговорам, когда ситуация в боливарианской республике нормализуется.
По состоянию на 1 февраля Еврофинанс Моснарбанк, начавший работать как совместный российско-венесуэльский банк в 2011 году, занимал в России 82-е место по активам (64,8 млрд руб.). Основная деятельность банка—взаиморасчеты клиентов из Венесуэлы, в том числе в рамках внешнеэкономической деятельности, говорилось в его отчетности за 2017 год. Венесуэльские власти рекомендовали местным предпринимателям проводить международные транзакции именно через «Еврофинанс», который занимается в том числе обменом боливаров на евро, юани и другие валюты, писал в октябре Bloomberg со ссылкой на источники.
Согласно балансовой отчетности банка на 1 февраля, доля нерезидентов в его обязательствах составляет около 24 млрд руб. (15 млрд руб. текущих средств юрлиц и 9 млрд руб. привлеченных от нерезидентов межбанковских кредитов, в основном на срок до 30 дней). Капитал банка составлял 11,45 млрд руб.
Для ВТБ и Газпромбанка вложения в Еврофинанс Моснарбанк можно оценивать как небольшие в масштабах их бизнеса, говорили ранее опрошенные РБК эксперты. По данным отчетности МСФО за 2017 год, балансовая стоимость вложений ВТБ в акции «Еврофинанса» — 2,9 млрд руб. Это незначительная часть капитала ВТБ, отмечал аналитик S&P Роман Рыбалкин.