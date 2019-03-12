Новым акционером попавшего под санкции Моснарбанка станет Росимущество

С предложением переоформить блокпакет акций банка в собственность государства ВТБ обратился еще в начале года

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ВТБ договорился о передаче своих акций Еврофинанс Моснарбанка Росимуществу, сообщило Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров. Источник, знакомый с подготовкой документов для оформления передачи бумаг, подтвердил РБК, что пакет ВТБ в Еврофинанс Моснарбанке, попавшем 11 марта под американские санкции из-за финансовых операций с Венесуэлой, будет переоформлен на Росимущество.

По его словам, с предложением передать долю банка в «Еврофинансе» в собственность Российской Федерации ВТБ обратился в правительство еще в начале года. «В настоящий момент это предложение находится в стадии реализации и оформления», — указал он.

В пресс-службах правительства, ВТБ, Минфина и Минэкономразвития отказались от комментариев. В Росимущество по этому поводу обращений не поступало, сказали РБК в ведомстве.

ВТБ владеет в «Еврофинансе» блокпакетом — 25% +1 акция, в том числе через свои иностранные структуры VTB Bank (Europe) и ITC Consultants. Такой же пакет в собственности у Газпромбанка. 49,99% акций у государственного венесуэльского Фонда национального развития Fonden S.A. (принадлежит Министерству экономики, финансов и государственных банков страны).