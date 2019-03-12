Новым акционером попавшего под санкции Моснарбанка станет Росимущество

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,73 -0,24 EUR Бирж. 74,10 -0,10 Brent 66,94 0,48% USD Нал. 66,21 65,36 EUR Нал. 74,61 73,68 USD ЦБ 65,77 -0,31 EUR ЦБ 74,07 -0,22 EUR/USD 1,1270 0,0028 BTC/USD Бирж. 3 968,20 18,30 IMOEX 2 467,20 0,05% RTSI 1 182,40 0,48% DJIA 25 620,76 -0,12% Nasdaq 7 593,81 0,47%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Полиметалл ₽833,56 (+12,07%) прогноз ВТБ Капитал к 28.02.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,14%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,9%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Полиметалл ₽833,56 (+12,07%) прогноз ВТБ Капитал к 28.02.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,14%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,9%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 65,77 (-0,31) Quote, 12:51
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 74,07 (-0,22) Quote, 12:51
Глава ГИБДД исключил возможность отмены «площадки» в экзамене на права Общество, 18:01 Супруга Мамаева сообщила о посещении футболиста в СИЗО Общество, 17:58 Суд временно отстранил Арашукова от должности сенатора Политика, 17:57 Новым акционером попавшего под санкции Моснарбанка станет Росимущество Финансы, 17:51 Bloomberg оценил отток капитала из России в $750 млрд за 25 лет Экономика, 17:50 СМИ узнали выдвинутые Зиданом условия перед возвращением в «Реал» Спорт, 17:47 Переходный уровень: как долго будет расти биткоин Крипто, 17:45 ЕС расширил черный список офшоров в три раза Экономика, 17:38 Минздрав отказался от идеи запретить продажу жевательного табака и снаффа Общество, 17:36 Британия запретила полеты Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве Общество, 17:32 Виноват Bitcoin: почему Роскомнадзор заблокировал портал Bestchange Крипто, 17:11 Nissan откажется от производства Infiniti в Британии Общество, 17:06 Что поможет вам начать вести здоровый образ жизни: тест РБК и Philips, 16:59 «Росконгресс» прокомментировал сообщения о планах США бойкотировать ПМЭФ Бизнес, 16:58
Финансы ,  
0 
Новым акционером попавшего под санкции Моснарбанка станет Росимущество
С предложением переоформить блокпакет акций банка в собственность государства ВТБ обратился еще в начале года
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

ВТБ договорился о передаче своих акций Еврофинанс Моснарбанка Росимуществу, сообщило Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров. Источник, знакомый с подготовкой документов для оформления передачи бумаг, подтвердил РБК, что пакет ВТБ в Еврофинанс Моснарбанке, попавшем 11 марта под американские санкции из-за финансовых операций с Венесуэлой, будет переоформлен на Росимущество.

По его словам, с предложением передать долю банка в «Еврофинансе» в собственность Российской Федерации ВТБ обратился в правительство еще в начале года. «В настоящий момент это предложение находится в стадии реализации и оформления», — указал он.

Финансы
США впервые ввели санкции против российского банка из-за Венесуэлы

В пресс-службах правительства, ВТБ, Минфина и Минэкономразвития отказались от комментариев. В Росимущество по этому поводу обращений не поступало, сказали РБК в ведомстве.

ВТБ владеет в «Еврофинансе» блокпакетом — 25% +1 акция, в том числе через свои иностранные структуры VTB Bank (Europe) и ITC Consultants. Такой же пакет в собственности у Газпромбанка. 49,99% акций у государственного венесуэльского Фонда национального развития Fonden S.A. (принадлежит Министерству экономики, финансов и государственных банков страны).

«Банк продолжает работу в стабильном режиме. Выполняет и будет, безусловно, выполнять все свои обязательства перед клиентами и партнерами в полном объеме», — сообщил Еврофинанс Моснарбанк после введения американских санкций.

В Газпромбанке напомнили, что владеют миноритарным пакетом акций в Еврофинанс Моснарбанке. «Операций по счетам компаний, санкционированных США в рамках программы санкций против Венесуэлы, Газпромбанк не проводит. Планы банка в отношении миноритарного пакета в Еврофинанс Моснарбанке в сложившихся условиях мы пока не комментируем», — сообщили РБК в Газпромбанке.

Санкции за Венесуэлу

США ввели санкции против «Еврофинанса», обосновав их тем, что банк оказывал поддержку режиму Николаса Мадуро, нефтяной компании PDVSA (под санкциями с января 2019 года), а также поддерживал венесуэльскую криптовалюту petra.

«Я думаю, что они [акционеры «Еврофинанса»] будут держаться подальше от банка, чтобы не иметь проблем с США по поводу Венесуэлы», — сказал РБК бывший старший советник OFAC Брайан О'Тул, комментируя введение против него санкций.

ВТБ и Газпромбанк вели переговоры о продаже своих долей в «Еврофинансе», сообщали источники РБК в ноябре прошлого года. Позднее глава ВТБ Андрей Костин подтвердил, что банк хочет продать «Еврофинанс» и готов вернуться к переговорам, когда ситуация в боливарианской республике нормализуется.

Политика
Пять лет санкций против России. Главное

По состоянию на 1 февраля Еврофинанс Моснарбанк, начавший работать как совместный российско-венесуэльский банк в 2011 году, занимал в России 82-е место по активам (64,8 млрд руб.). Основная деятельность банка—взаиморасчеты клиентов из Венесуэлы, в том числе в рамках внешнеэкономической деятельности, говорилось в его отчетности за 2017 год. Венесуэльские власти рекомендовали местным предпринимателям проводить международные транзакции именно через «Еврофинанс», который занимается в том числе обменом боливаров на евро, юани и другие валюты, писал в октябре Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно балансовой отчетности банка на 1 февраля, доля нерезидентов в его обязательствах составляет около 24 млрд руб. (15 млрд руб. текущих средств юрлиц и 9 млрд руб. привлеченных от нерезидентов межбанковских кредитов, в основном на срок до 30 дней). Капитал банка составлял 11,45 млрд руб.

Для ВТБ и Газпромбанка вложения в Еврофинанс Моснарбанк можно оценивать как небольшие в масштабах их бизнеса, говорили ранее опрошенные РБК эксперты. По данным отчетности МСФО за 2017 год, балансовая стоимость вложений ВТБ в акции «Еврофинанса» — 2,9 млрд руб. Это незначительная часть капитала ВТБ, отмечал аналитик S&P Роман Рыбалкин.

Авторы: Петр Канаев, Анна Пустякова
Теги: «Росимущество», Санкции
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter