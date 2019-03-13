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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости гриппом в Европе

Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в Европе, сообщается на сайте ведомства.

По данным Европейского регионального бюро ВОЗ, в период с 25 февраля по 3 марта в Европе преобладал грипп субтипа А (Н1N1) 09. В 28 странах региона отмечается широкое распространение вирусов, в восьми — региональное, в пяти — локальное.

​По данным ведомства, на минувшей неделе в России было зафиксировано снижение числа регионов с превышением эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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В феврале Роспотребнадзор также утверждал, что в 26 странах Европы зафиксировано широкое распространение вирусов гриппа, среди них преобладают вирусы гриппа субтипа A (H1N1) 09 и A (H3N2).

О сокращении заболеваемости гриппом в России глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила 19 февраля. Министр здравоохранения Вероника Скворцова говорила, что эпидемия завершится ​в середине апреля.
 

Теги: Роспотребнадзор, ОРВИ
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