ВЦИОМ выяснил самые популярные способы профилактики гриппа у россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) определил самые популярные способы профилактики гриппа и ОРВИ среди россиян, следует из данных опроса, поступившего в РБК.

Часть респондентов рассказала, что делает прививку в качестве профилактики заболеваний (23%), некоторые россияне принимают витамины (16%). При этом 8% опрошенных едят лук и чеснок, чтобы не заболеть, а еще 6% стараются избегать мест скопления людей.

По данным ВЦИОМа, треть (34%) респондентов признались, что ничего не делают для профилактики гриппа и ОРВИ. Опрос также показал, что более четверти россиян (28%) болели зимой этого года. Чаще всего — россияне от 25 до 24 лет (35%) и жители Сибирского федерального округа (37%). При этом доля заболевших оказалась ниже среди граждан старше 60 лет и жителей Северо-Кавказского федерального округа (19%). 44% опрошенных россиян обращаются к врачам в случае болезни и следуют их указаниям.

Зимой в Северном полушарии происходит сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, эпидемия закончится в середине апреля.