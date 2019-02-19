Роспотребнадзор сообщил о сокращении заболеваемости гриппом в России

Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости гриппом в России. Об этом «РИА Новости» сообщила глава службы Анна Попова.

«Необходимо отметить, что в Российской Федерации на седьмой неделе существенно уменьшилось число регионов с превышением эпидемического порога заболеваемости гриппом», — сказала она.

Попова сообщила, что на прошлой неделе превышение порога обнаружили в 38 регионах, хотя ранее его фиксировали в 48. Она добавила, что интенсивность заболеваемости остается на прежнем уровне.

«Учитывая также вирусный пейзаж, то, что вирус гриппа A превалирует, можно говорить о том, что эпидситуация вышла на уровень плато. То есть это верхний уровень и дальше мы ожидаем снижение уровня заболеваемости», — заметила Попова. При этом она рассказала, что рост заболеваемости гриппом и ОРВИ продолжается в странах Северного полушария, в частности в Европе и США.