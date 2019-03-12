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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+16,16%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,48%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Турция запретила полеты Boeing 737 MAX

​Министерство транспорта и инфраструктуры Турции запретило полеты Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 из соображений безопасности. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на ведомство.

«По результатам оценок, полеты Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 остановлены до последующего решения для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что Turkish Airlines временно прекращает эксплуатацию этих воздушных судов с 13 марта. Всего в авиапарке компании 12 самолетов Boeing 737 MAX.

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Ранее запрет на полеты для самолетов этого типа ввело Агентство по авиационной безопасности Европейского союза в связи с авиакатастрофой в Эфиопии. Это решение также касается коммерческих рейсов, которые выполняют третьи страны, если они прилетают или вылетают из Европы, а также следуют транзитом через европейские страны. Запретили полеты Boeing 737 MAX также Китай, Австралия, Индонезия и Малайзия, от использования лайнеров этого типа отказались ряд авиакомпаний. При этом компания Boeing заявила об уверенности в безопасности своих самолетов.

Boeing 737 MAX Ethiopian Airlines разбился после вылета из аэропорта Аддис-Абебы 10 марта. На борту находились 149 пассажиров из разных стран и восемь членов экипажа, все они погибли. Еще один самолет этого типа упал в октябре 2018 года в Индонезии, тогда погибли 189 человек.

Теги: Турция, самолеты, Boeing
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