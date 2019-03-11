Кузнецова сообщила о состоянии брошенной в квартире в Москве девочки

Пятилетняя девочка, которую ранее нашли в квартире в Москве с признаками истощения, находилась в помещении несколько дней в антисанитарных условиях без света и воды. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой.

По ее словам, квартира была завалена мусором.

«У ребенка есть некоторое простудное заболевание, сейчас ее лечат, — отметила детский омбудсмен. — Анорексия не подтвердилась, но девочка не разговаривает. За все время нашего нахождения рядом с ней она не проронила ни звука».

Кузнецова добавила, что пока неизвестно, сколько по времени ребенок один находился в квартире.

«Следствие покажет, сколько времени она провела в закрытом помещении. Но сейчас она его боится, она боится, что останется одна», — добавила уполномоченный, уточнив, что руководство больницы приняло решение не оставлять девочку без присмотра, с ней работают психологи.