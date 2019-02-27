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Общество ,  
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В московской школе произошла массовая драка третьеклассников
В столичной школе № 67 днем 26 февраля конфликт учеников третьего класса перерос в массовую драку. В больницу были доставлены три ученицы
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

В московской школе № 67 произошла массовая драка учеников 3 «А» класса. В результате в больницу были доставлены три девочки. Об этом РБК ​сообщил источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

Отмечается, что инцидент произошел 26 февраля. Двух учениц 2009 года рождения и одну 2010 года рождения доставили в детскую городскую клиническую больницу № 9 им. Г.Н.Сперанского. Двух пострадавших госпитализировали, родители третьей девочки отказались от госпитализации. Медики зафиксировали у детей закрытые травмы живота, черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Директор школы № 67 Андрей Козлов подтвердил РБК информацию об инциденте в школе, отказавшись раскрыть подробности. «Да, это было у нас. Мы сначала разберемся у себя, потом опубликуем пресс-релиз. По телефону я ничего пояснять не буду», — сказал он.

«Полицейские ОМВД по району Дорогомилово устанавливают причины и обстоятельства конфликта между учащимися в общеобразовательном учреждении в районе Дорогомилово, который был 26 февраля. Несколько несовершеннолетних обращались за помощью в медучреждения», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В справочной детской городской клинической больницы № 9 им. Г.Н.Сперанского отказались от комментариев.

Авторы: Дмитрий Серков, Александра Федотова, Егор Губернаторов, Екатерина Костина
Теги: Москва, Школа, драка
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