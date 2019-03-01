Кузнецова раскритиковала педагогов школы из-за драки третьеклассников

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова раскритиковала действия педагогов, которые не смогли «управлять конфликтом», который привел к драке третьеклассников в московской школе. Об этом Кузнецова заявила журналистам, передает «РИА Новости».

«Конечно, на мой взгляд, не управлять конфликтом среди ребят младшего школьного возраста — ну здесь надо еще постараться. Если мы здесь уже не владеем ситуацией, что говорить, когда задача будет следующего уровня сложности», — заявила она.

По ее словам, для нормализации ситуации в классе московской школы, где подрались третьеклассницы, нужно привлекать специалистов. ​Кузнецова добавила, что восстановить отношения между школьниками будет гораздо сложнее, так как конфликт уже не находится на начальной стадии. По ее словам, виновного должно определить следствие, но «мы знаем, что за все, что происходит в классе, отвечает педагог».

В конце февраля в московской школе № 67 произошла массовая драка между учениками третьего класса. В результате двух девочек отправили в больницу. Родители еще одной ученицы отказались от ее госпитализации.