Директор школы назвал причину массовой драки третьеклассниц в Москве

Массовая драка третьеклассников в московской школе №67 произошла из-за личной неприязни между несколькими ученицами. Об этом РБК рассказал директор образовательного учреждения Андрей Козлов.

«Причина — неприязненные отношения к друг другу, все произошло на перемене после четвертого урока. В драке участвовали пять девочек, четверо были госпитализированы. В настоящее время в больнице по просьбе родителей остались две девочки, три другие уже дома. Состояние всех участников драки удовлетворительное, угрозы здоровью и жизни нет», — рассказал он.

Ранее РБК сообщал, что из-за массовой драки, которая произошла в 67-й школе 26 февраля, пострадали ученицы 3 «А» класса. По словам источника РБК в ГУ МВД по Москве и собеседника в территориальном отделе полиции, двух учениц 2009 года рождения и одну 2010 года рождения доставили в детскую городскую клиническую больницу №9 им. Г.Н.Сперанского, где двух пострадавших госпитализировали. Медики зафиксировали у детей закрытые травмы живота, черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович ранее рассказывал РБК, что, по предварительной причине, конфликт возник из-за появления в классе новой ученицы. По его словам, теперь комиссии по делам несовершеннолетних предстоит разобраться в причинах инцидента и выяснить, почему в этот момент в классе не было преподавателя. «Мы будем это дело контролировать», — заверил он.