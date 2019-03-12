МИД России направил Киеву ноту со списком нарушений Договора о дружбе

МИД России направил в Киев ноту со списком нарушений Украиной Договора о дружбе в связи с прекращением действия документа с 1 апреля этого года по украинской инициативе. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ноте приводятся такие примеры нарушений Украиной документа, как несоблюдение обязательства «не заключать с третьими странами каких-либо договоров, направленных против другой Стороны» (ст. 6). В частности, Киев утвердил Меморандум в отношении обеспечения поддержки операций НАТО со стороны Украины (2004 год), а также внес поправки в Военную доктрину (2005 год) о вступлении в НАТО как о стратегической цели государства.

Более того, Украина нарушила ст. 12 Договора, которая гарантирует «защиту этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств на своей территории». Так, Киев принял закон «О кинематографии», запрещающий показ российских фильмов и сериалов, созданных после 2014 года, а также закон, устанавливающий минимальную 75% языковую квоту на телевещание на украинском языке.

«Все антинародные действия майданных властей, которые под прикрытием борьбы с «агрессором» нарушают основополагающие права собственных граждан, <...> оставят о себе явно не добрую память, а суд истории неизбежно вынесет им свой суровый приговор», — заключили в министерстве.