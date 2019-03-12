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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
Tesla $345 (+20,21%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Политика ,  
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МИД России направил Киеву ноту со списком нарушений Договора о дружбе

МИД России направил в Киев ноту со списком нарушений Украиной Договора о дружбе в связи с прекращением действия документа с 1 апреля этого года по украинской инициативе. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ноте приводятся такие примеры нарушений Украиной документа, как несоблюдение обязательства «не заключать с третьими странами каких-либо договоров, направленных против другой Стороны» (ст. 6). В частности, Киев утвердил Меморандум в отношении обеспечения поддержки операций НАТО со стороны Украины (2004 год), а также внес поправки в Военную доктрину (2005 год) о вступлении в НАТО как о стратегической цели государства.

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Более того, Украина нарушила ст. 12 Договора, которая гарантирует «защиту этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств на своей территории». Так, Киев принял закон «О кинематографии», запрещающий показ российских фильмов и сериалов, созданных после 2014 года, а также закон, устанавливающий минимальную 75% языковую квоту на телевещание на украинском языке.

«Все антинародные действия майданных властей, которые под прикрытием борьбы с «агрессором» нарушают основополагающие права собственных граждан, <...> оставят о себе явно не добрую память, а суд истории неизбежно вынесет им свой суровый приговор», — заключили в министерстве.

В декабре 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, который был подписан в 1997 году украинским президентом Леонидом Кучмой и российским лидером Борисом Ельциным. В Кремле расценили это решение как неуважение к народу Украины.
 

Теги: МИД России, Киев, нота, список, нарушения, договор
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