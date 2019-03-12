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Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
ГАЗ ₽660,76 (+38,52%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
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МИД занялся ситуацией с отказом заправлять российское судно в Корее

К разрешению ситуации с судном «Патриот» компании «Гудзон», попавшей под американские санкции, подключился российский МИД. Об этом «РИА Новости» сообщил заместитель гендиректора по стратегическому развитию компании Валерий Улискин. Это судно отказались заправлять в южнокорейском порту Поханг.

​«Наш МИД вмешался. Они обратились с нотой — был по телефону разговор, — пытаются добиться разрешения [на бункеровку]», — сказал он, отметив, что компания также обратилась в генеральное консульство России в Пусане и в корейские государственные органы, также было направлено письмо протеста капитану порта. Однако официального ответа от Министерства транспорта Южной Кореи и от порта не поступало.

Консул генерального консульства России в Пусане Роман Быков подтвердил РБК, что обращение от «Гудзона» поступило на прошлой неделе. «Мы со своей стороны оперативно связались и с морскими властями, таможней. Имеет место коммерческая проблема, отказ частных поставщиков топлива от работ с российской компанией, которые, судя по информации от агентов, опасаются встречных санкций со стороны США», — заметил Быков.

По словам консула, поскольку речь идет о частных компаниях, власти не могут ​им ни препятствовать работать с российской компанией, ни заставить заключать сделку с ней против их воли. «Мы в контакте и с компанией, и с капитаном неоднократно беседовали, с корейскими властями», — добавил он.

Как говорится в сообщении представителя «Гудзона» Валерия Улискина, поступившем в РБК, судно прибыло в южнокорейский порт, однако там его отказались заправлять дизельным топливом. На судне отключились генераторы, из-за этого пожарные насосы и аварийное оборудование не могут быть запущены. Температура в каютах и других отсеках низкая, также возникла проблема с приготовлением пищи. Было решено перевести экипаж в гостиницу.

Общество
Взрыв произошел на судне попавшей под санкции США компании «Гудзон»

В конце февраля на «Патриоте», который находился на юге Японского моря и следовал в Южную Корею с грузом металлолома, произошел взрыв. Отмечалось, что в результате никто не пострадал, судно осталось на ходу. По факту произошедшего была начата проверка.

Российская компания «Гудзон» оказалась под ограничениями в августе 2018 года за нарушение американских санкций против КНДР. В санкционном списке также оказались ходящие под российским флагом принадлежащие компании танкер «Патриот» и грузовые суда «Бэлла», «Богатырь», «Партизан» и «Севастополь», а также полупогружной контейнеровоз «Нептун».

В октябре того же года еще одно судно «Гудзона» — «Нептун» — завод в Китае отказался ремонтировать. Отмечалось, что это произошло из-за опасений вторичных санкций в отношении завода.

Теги: Судно, Южная Корея
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В южнокорейском порту загорелось российское судно
Общество
Взрыв произошел на судне попавшей под санкции США компании «Гудзон»
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