МИД занялся ситуацией с отказом заправлять российское судно в Корее

К разрешению ситуации с судном «Патриот» компании «Гудзон», попавшей под американские санкции, подключился российский МИД. Об этом «РИА Новости» сообщил заместитель гендиректора по стратегическому развитию компании Валерий Улискин. Это судно отказались заправлять в южнокорейском порту Поханг.

​«Наш МИД вмешался. Они обратились с нотой — был по телефону разговор, — пытаются добиться разрешения [на бункеровку]», — сказал он, отметив, что компания также обратилась в генеральное консульство России в Пусане и в корейские государственные органы, также было направлено письмо протеста капитану порта. Однако официального ответа от Министерства транспорта Южной Кореи и от порта не поступало.

Консул генерального консульства России в Пусане Роман Быков подтвердил РБК, что обращение от «Гудзона» поступило на прошлой неделе. «Мы со своей стороны оперативно связались и с морскими властями, таможней. Имеет место коммерческая проблема, отказ частных поставщиков топлива от работ с российской компанией, которые, судя по информации от агентов, опасаются встречных санкций со стороны США», — заметил Быков.

По словам консула, поскольку речь идет о частных компаниях, власти не могут ​им ни препятствовать работать с российской компанией, ни заставить заключать сделку с ней против их воли. «Мы в контакте и с компанией, и с капитаном неоднократно беседовали, с корейскими властями», — добавил он.

Как говорится в сообщении представителя «Гудзона» Валерия Улискина, поступившем в РБК, судно прибыло в южнокорейский порт, однако там его отказались заправлять дизельным топливом. На судне отключились генераторы, из-за этого пожарные насосы и аварийное оборудование не могут быть запущены. Температура в каютах и других отсеках низкая, также возникла проблема с приготовлением пищи. Было решено перевести экипаж в гостиницу.