Взрыв произошел на судне попавшей под санкции США компании «Гудзон»

Взрыв произошел на судне попавшей под санкции США компании «Гудзон»

На грузовом судне «Партизан», которое принадлежит попавшей под санкции США судоходной компании «Гудзон», 25 февраля произошел взрыв. Судно перевозило металлолом и следовало в Южную Корею. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора по управлению флотом компании Олега Аникина.

«Взрыв произошел на носу судна, но судно на ходу. Никто не пострадал», — заявил он.

Аникин уточнил, что пробоина находится выше ватерлинии, загибами вовнутрь, «как будто что-то извне прилетело». Инцидент, как отметил он, произошел на юге Японского моря.

Замгендиректора добавил, что пока причины произошедшего неясны, отметив, что работать над этим вопросом будут эксперты в южнокорейском порту.