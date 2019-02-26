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Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
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Взрыв произошел на судне попавшей под санкции США компании «Гудзон»

На грузовом судне «Партизан», которое принадлежит попавшей под санкции США судоходной компании «Гудзон», 25 февраля произошел взрыв. Судно перевозило металлолом и следовало в Южную Корею. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора по управлению флотом компании Олега Аникина.

«Взрыв произошел на носу судна, но судно на ходу. Никто не пострадал», — заявил он.

Аникин уточнил, что пробоина находится выше ватерлинии, загибами вовнутрь, «как будто что-то извне прилетело». Инцидент, как отметил он, произошел на юге Японского моря.

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Замгендиректора добавил, что пока причины произошедшего неясны, отметив, что работать над этим вопросом будут эксперты в южнокорейском порту.

В Государственном морском надзоре Федеральной службы по надзору в сфере транспорта сообщили «РИА Новости» о начале проверки по факту взрыва на «Партизане». Проверка может занять до 45 дней.

Российская судоходная компания «Гудзон» попала под санкции США в августе прошлого года. Американский Минфин объяснил это тем, что компания из Владивостока участвовала в поставках очищенных нефтепродуктов в КНДР, таким образом нарушив санкции, введенные в отношении Северной Кореи.

Тогда американские власти ввели санкции против шести принадлежащих «Гудзону» судов. В частности, в отношении «Партизана», а также против танкера «Патриот», полупогружного контейнеровоза «Нептун» и грузовых судов «Бэлла», «Богатырь» и «Севастополь».

Теги: взрыв, российское судно, «Гудзон»
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