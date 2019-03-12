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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
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Госпереворот в Венесуэле ,  
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США на этой неделе отзовут всех дипломатов из Венесуэлы

Соединенные Штаты на этой неделе отзовут весь оставшийся персонал американского посольства в Венесуэле в связи с ухудшением ситуации в стране. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео на своей странице в Twitter.

«Это решение отражает ухудшение ситуации в Венесуэле, а также то, что присутствие американского дипломатического персонала в посольстве стало сдерживающим фактором для политики США», — написал он. При этом он не уточнил, о каких именно ограничениях идет речь.

В конце января президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с США и потребовал, чтобы американские дипломаты покинули боливарианскую республику в течение 72 часов.

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Политическая обстановка в Венесуэле обострилась, после того как лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства и пообещал провести новые выборы. Некоторые страны, включая США, признали его временным главой Венесуэлы. В поддержку Мадуро, в свою очередь, выступили Россия, Турция и Куба. Мадуро обвинил оппозицию в попытке совершить госпереворот, а Вашингтон обвинил официальную власть в попытке разделить Венесуэлу и разрушить ее демократию.

7 марта практически все штаты Венесуэлы остались без электричества. Мадуро обвинил в случившемся «американский империализм». Помпео ответил на обвинение словами, что «отключение электроэнергии и разруха, от которых страдают местные жители Венесуэлы, происходят не из-за США, не из-за Колумбии, не из-за Эквадора, Бразилии или Европы», а в результате «некомпетентности режима Мадуро».

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Теги: дипломат, Венесуэла, отзыв
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