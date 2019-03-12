Аваков исключил причастность России к беспорядкам в Черкассах и Киеве

Аваков исключил причастность России к беспорядкам в Черкассах и Киеве

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что российской подоплеки в инцидентах, которые произошли в минувшую субботу в Черкассах и Киеве, нет.

«Это чушь, я думаю», — сказал министр, комментируя возможную причастность России к этим событиям.

По его словам, в преддверии выборов президента «каждый переходит свои «красные линии». «Когда все сходят с ума, мы спокойно делаем свою работу», — отметил Аваков.

9 марта представители украинской организации «Национальный корпус» (запрещена в России) попытались прорваться к президенту Украины Петру Порошенко во время его выступления в Черкассах. Кроме того, столкновения между полицейскими и «Нацкорпусом» прошли возле здания администрации президента в Киеве.