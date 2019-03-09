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Политика ,  
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Украинские националисты попытались прорваться к Порошенко в Черкассах

Представители украинской организации «Национальный корпус» (запрещена в России) попытались прорваться к президенту Украины Петру Порошенко во время его выступления в Черкассах. Об этом сообщает национальная полиция Украины.

По данным полиции, активисты пытались прорваться на сцену, применяя пиротехнику. Кроме того, они «начали провоцировать на драку рядовых жителей Черкасс и полицию» и попытались заблокировать кортеж Порошенко. Представителей «Нацкорпуса» удалось оттеснить, в результате столкновения пострадали 15 полицейских.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство).

Кроме того, столкновения между полицейскими и «Нацкорпусом» прошли возле здания администрации президента в Киеве. Активисты выпускали петарды, зажигали файеры и, предположительно, распылили некое вещество. Как сообщает УНИАН, представители «Нацкорпуса» требовали привлечь к ответственности лиц, задействованных в коррупционных схемах в оборонном секторе.

Политика
Украинские националисты провели марш и выступили против Порошенко

2 марта в Киеве прошел марш «Национальных дружин», посвященный второй годовщине создания организации. Его участники вывесили баннер с призывом посадить Порошенко в тюрьму. Кроме того, националисты призвали лишить свободы заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря.

В конце февраля портал Bihus.info опубликовал расследование, в котором утверждалось, что Игорь Гладковский причастен к хищениям в сфере обороны. После этого Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело.

Теги: Петр Порошенко, националисты, Украина
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