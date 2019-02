Лавров отреагировал пословицей на компромисс по «Северному потоку-2»

Глава МИД России Сергей Лавров на брифинге для представителей Ассоциации европейского бизнеса прокомментировал компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, затрагивающий «Северный поток-2». Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Читаю о том, что происходит, и это большая победа Франции и Германии, здравого смысла. — заявил глава МИДа. — Хотелось бы верить, что все будет продолжаться в том же духе, но the proof of the pudding is in the eating (дословный перевод — «чтобы судить о пудинге, надо его отведать»; эквивалент в русском языке — «обед узнают по кушанью, а ум по слушанью»).

Лавров напомнил, что проект газопровода «был объявлен чисто коммерческим, обеспечивающим дополнительную энергобезопасность Европы». «Возражения против этого проекта были только политические», — сказал он.

«Если ретроспективно подвести «Северный поток-2» под эту директиву [новую директиву ЕС], это будет означать нарушение Конвенции ООН по международным вопросам от 1982 года, — заявил глава российского МИДа. — Еврокомиссия продолжает гнуть свою линию, а не линию своих членов. В конце концов эта линия закончилась принятием поправок. И большинство юристов считают, что это противоречит конвенции ООН по международному праву».