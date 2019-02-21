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Лавров отреагировал пословицей на компромисс по «Северному потоку-2»

Глава МИД России Сергей Лавров на брифинге для представителей Ассоциации европейского бизнеса прокомментировал компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, затрагивающий «Северный поток-2». Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Читаю о том, что происходит, и это большая победа Франции и Германии, здравого смысла. — заявил глава МИДа. — Хотелось бы верить, что все будет продолжаться в том же духе, но the proof of the pudding is in the eating (дословный перевод — «чтобы судить о пудинге, надо его отведать»; эквивалент в русском языке — «обед узнают по кушанью, а ум по слушанью»).

Лавров напомнил, что проект газопровода «был объявлен чисто коммерческим, обеспечивающим дополнительную энергобезопасность Европы». «Возражения против этого проекта были только политические», — сказал он.

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«Если ретроспективно подвести «Северный поток-2» под эту директиву [новую директиву ЕС], это будет означать нарушение Конвенции ООН по международным вопросам от 1982 года, — заявил глава российского МИДа. — Еврокомиссия продолжает гнуть свою линию, а не линию своих членов. В конце концов эта линия закончилась принятием поправок. И большинство юристов считают, что это противоречит конвенции ООН по международному праву».

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Говоря о компромиссе по «Северному потоку-2», предложенному Германией и Францией, Лавров отметил, что «плохой компромисс лучше хорошей ссоры». По словам министра, его можно приветствовать, «если это еще поможет избежать абсурдной ситуации, когда труба, по которой газ может поставлять только Россия, будет наполовину пуста».

Накануне комитет постоянных представителей государств ЕС (Coreper) одобрил поправки к Газовой директиве, согласно которым «Северный поток-2» блокирован не будет, но должен будет подчиняться правилам Евросоюза. Теперь поправки должны быть одобрены на уровне министров стран ЕС, а также в Европарламенте.

Теги: Сергей Лавров, «Северный поток - 2», газовая директива
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