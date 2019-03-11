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Delta Air Lines $70 (+36,88%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
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Facebook обвинил двух украинцев в краже данных пользователей

Facebook подал в суд на двух украинцев, которые, по данным компании, использовали тесты и опросы для получения персональных данных пользователей. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, компания подала иск 8 марта. Украинцы Андрей Горбачов и Глеб Случевский работали из Киева. Пользователи подключали свои аккаунты к приложениям с онлайн-тестами, после чего их просили установить «вредоносные расширения для браузера». Затем в их ленты добавлялась реклама.

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По данным портала The Verge, украинцы управляли четырьмя приложениями, которые были предназначены в основном для украинских и российских пользователей. Издание добавляет, что Facebook одобрил их в качестве разработчиков, после чего они смогли пользоваться новыми функциями соцсети. При этом компания потратила на расследование более $75 тыс.

В январе газета Washington Post узнала у источников, что пять представителей американской Федеральной торговой комиссии (FTC) обсуждали возможность наложить на Fаcebook штраф, предположительно, больше $22,5 млн за нарушение соглашения о защите данных пользователей. В октябре 2018 года Британский комиссариат по информации оштрафовал Facebook на £500 тыс. за нарушение закона о защите данных.

Теги: Facebook, данные пользователей
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