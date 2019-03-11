Суд направил на принудительное лечение устроившего взрыв в доме в Ижевске

Суд направил на принудительное лечение устроившего взрыв в доме в Ижевске

Верховный суд Удмуртии направил на принудительное лечение Александра Копытова, который устроил взрыв газа в жилом доме в Ижевске. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

​«Согласно проведенной в ходе предварительного следствия психолого-психиатрической экспертизе лицо, в отношении которого осуществляется уголовное судопроизводство, признано невменяемым», — говорится в сообщении.

Суд направил его на принудительное лечение в стационарных условиях с интенсивным наблюдением.

Бытовой газ в девятиэтажном доме в Ижевске взорвался 9 ноября 2017 года, что привело к частичному обрушению здания. В результате погибли семь человек и еще 11 пострадали. Вначале следователи завели уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).