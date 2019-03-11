«Ростех» опроверг данные SIPRI о сокращении экспорта российского оружия

Информация о снижении в последние пять лет экспорта российских вооружений на 17% не соответствует действительности. Об этом «РИА Новости» заявили в пресс-службе «Ростеха». Ранее такую цифру называл Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

«Данные SIPRI о падении объема экспорта российских вооружений не соответствуют действительности. К методике этих расчетов возникают большие вопросы», — сообщили в пресс-службе. Там добавили, что рост российского экспорта фиксируется в течение последних 10 лет, а в 2018 году объем поставок достиг рекордных $13,7 млрд.

Ранее SIPRI опубликовал доклад о крупнейших в мире экспортерах оружия, которыми институт назвал Россию, США, Францию, Германию и Китай. При этом в докладе отмечалось, что за последние пять лет экспорт вооружений из США вырос на 29%, и в итоге американцы заняли 36% мирового рынка вооружений. Россия, по данным SPRI, за последние пять лет потеряла 17% экспорта из-за сокращения поставок в Венесуэлу и Индию.