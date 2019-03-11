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ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
Tata $17,65 (+32,21%) прогноз Credit Suisse к 01.03.20 Купить
Chevron $135 (+10,05%) прогноз Credit Suisse к 06.02.20 Купить
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Политика ,  
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Кремль не счел обязательным ответ Путина на письмо сына жертвы в Эймсбери

В ответ на вопрос журналистов о том, будет ли Владимир Путин отвечать на письмо Эвана Хоупа — сына британки, которая умерла в прошлом году в результате отравления в Эймсбери, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «это совсем не обязательно». Об этом сообщает корреспондент РБК.

Песков пояснил, что поскольку российский посол назначается указом президента, он «имеет все необходимые полномочия говорить от имени Российской Федерации».

Представитель Кремля добавил, что российское дипведомство уже контактировало с Хоупом. «Ведь вы слышали соответствующее заявление посольства, готовность дать все необходимые пояснения, которые зиждятся, прежде всего, на том, что именно российская сторона была инициатором полного и комплексного сотрудничества с целью пролить свет на этот инцидент», — заявил Песков.

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Британские власти не ответили взаимностью на инициативу, и, «наверное, это главное, что нужно знать господину Хоупу», добавил пресс-секретарь.

О том, что 20-летний сын Дон Стерджес направил Путину письмо, 3 марта сообщила газета Sunday Mirror.

7 марта российское посольство в Великобритании опубликовало фотографию с текстом послания. В письме Хоуп попросил Путина позволить британским полицейским допросить двух россиян, которые, по версии Лондона, несут ответственность за смерть его матери. Как заявили в российском дипведомстве, молодому человеку в ответ отправили копию доклада «Солсбери: вопросы без ответа» и пригласили его в посольство, чтобы Хоуп мог задать свои вопросы дипломатам.

Летом прошлого года Хоуп направил обращение американскому президенту Дональду Трампу, который на тот момент был с визитом в Великобритании и собирался на саммит с Путиным в Хельсинки. Молодой человек просил, чтобы Трамп на встрече поднял тему смерти Дон Стерджесс.

Женщина умерла в начале июля 2018 года через несколько дней после отравления в Эймсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок». Также пострадал 45-летний Чарли Роули, которому удалось выжить.

За несколько месяцев до этого в Солсбери (10 км от Эймсбери), как утверждает Лондон, «Новичком» отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Британская полиция объединила оба расследования, по версии следствия, инциденты связаны. Как считает Великобритания, к отравлению причастны россияне Руслан Боширов и Александр Петров, которые являются агентами российских спецслужб. Москва отрицает обвинения.
 

Теги: Дмитрий Песков, Великобритания, отравление, Владимир Путин
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