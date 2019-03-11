Кремль не счел обязательным ответ Путина на письмо сына жертвы в Эймсбери

В ответ на вопрос журналистов о том, будет ли Владимир Путин отвечать на письмо Эвана Хоупа — сына британки, которая умерла в прошлом году в результате отравления в Эймсбери, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «это совсем не обязательно». Об этом сообщает корреспондент РБК.

Песков пояснил, что поскольку российский посол назначается указом президента, он «имеет все необходимые полномочия говорить от имени Российской Федерации».

Представитель Кремля добавил, что российское дипведомство уже контактировало с Хоупом. «Ведь вы слышали соответствующее заявление посольства, готовность дать все необходимые пояснения, которые зиждятся, прежде всего, на том, что именно российская сторона была инициатором полного и комплексного сотрудничества с целью пролить свет на этот инцидент», — заявил Песков.

Британские власти не ответили взаимностью на инициативу, и, «наверное, это главное, что нужно знать господину Хоупу», добавил пресс-секретарь.