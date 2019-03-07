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Посольство России показало письмо Путину от сына жертвы в Эймсбери
Посольство России в Великобритании продемонстрировало фотографию письма, которое сын погибшей от отравления в Эймсбери направил Владимиру Путину
Фото: Денис Ворошилов / РИА Новости

В официальном Twitter российской дипмиссии в Великобритании опубликована фотография с текстом письма, которое Эван Хоуп — сын умершей от отравления в Эймсбери Дон Стерджесс — написал президенту России Владимиру Путину. Ранее о послании сообщала газета Sunday Mirror.

«Прошел уже почти год с тех пор, как моя мама Дон погибла от «Новичка» в Солсбери, а наша семья до сих пор живет с этой болью. Британская полиция считает, что ответственность за ее смерть несут двое граждан России, которые находятся под защитой вашего государства. Я по-человечески прошу Вас позволить нашим офицерам допросить этих людей по поводу смерти моей матери. Это — наименьшее, что она заслуживает», — говорится в тексте письма.

В примечании к сообщению указывается, что Хоупу была отправлена копия доклада «Солсбери: вопросы без ответа». Кроме того, посол в Лондоне Александр Яковенко пригласил молодого человека в посольство, чтобы он мог задать свои вопросы российским дипломатам.

Ранее о письме Хоупа сообщала газета Sunday Mirror. 20-летний сын Дон Стерджесс рассказал изданию, что обратился к Путину, потому что хочет добиться справедливости, но не чувствует поддержки со стороны британского правительства.

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Посольство России задало десятки вопросов британцам по «делу Скрипаля»

Летом прошлого года Хоуп обращался с призывом к президенту США Дональду Трампу, который на тот момент был с визитом в Великобритании и собирался на саммит с Владимиром Путиным в Хельсинки. Молодой человек просил американского президента, чтобы он на встрече со своим российском коллегой поднял тему смерти его матери, писала The Guardian.

Дон Стерджес скончалась в начале июля прошлого года через несколько дней после того, как получила дозу отравления в Эймсбери (около 10 км от Солсбери). Британские правоохранительные органы заявили, что это было нервно-паралитическое вещество «Новичок». Вместе со Стерджес отравление получил и 45-летний мужчина Чарли Роули, он выжил.

Предполагается, что Стерджес получила от Роули флакон из-под духов с ядом, который тот якобы нашел в парке.

В годовщину отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии российское посольство опубликовало доклад, в котором выразило сожалению по поводу отказа британского правительства сотрудничать с Россией в связи со случившимся. В нем содержатся десятки вопросов, на которые Москва так и не получила ответы за этот год.
Автор: Артем Филипенок
Теги: Великобритания
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