Посольство России показало письмо Путину от сына жертвы в Эймсбери

Посольство России в Великобритании продемонстрировало фотографию письма, которое сын погибшей от отравления в Эймсбери направил Владимиру Путину

Фото: Денис Ворошилов / РИА Новости

В официальном Twitter российской дипмиссии в Великобритании опубликована фотография с текстом письма, которое Эван Хоуп — сын умершей от отравления в Эймсбери Дон Стерджесс — написал президенту России Владимиру Путину. Ранее о послании сообщала газета Sunday Mirror.

«Прошел уже почти год с тех пор, как моя мама Дон погибла от «Новичка» в Солсбери, а наша семья до сих пор живет с этой болью. Британская полиция считает, что ответственность за ее смерть несут двое граждан России, которые находятся под защитой вашего государства. Я по-человечески прошу Вас позволить нашим офицерам допросить этих людей по поводу смерти моей матери. Это — наименьшее, что она заслуживает», — говорится в тексте письма.

В примечании к сообщению указывается, что Хоупу была отправлена копия доклада «Солсбери: вопросы без ответа». Кроме того, посол в Лондоне Александр Яковенко пригласил молодого человека в посольство, чтобы он мог задать свои вопросы российским дипломатам.

Ранее о письме Хоупа сообщала газета Sunday Mirror. 20-летний сын Дон Стерджесс рассказал изданию, что обратился к Путину, потому что хочет добиться справедливости, но не чувствует поддержки со стороны британского правительства.