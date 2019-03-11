Tesla поднимет цены на автомобили на 3%

Тесла с середины марта поднимает цены практически на все свои электромобили на 3%. Об этом говорится в сообщении производителя.

Отмечается, что фактическое повышение цен произойдет 18 марта. До этого момента заказать электромобиль Tesla можно по старой цене. Прежней останется только стоимость седана Model 3 стандартной комплектации — $35 тыс.

Свое решение в Tesla объяснили тем, что решили сохранить большее число розничных магазинов, чем было объявлено ранее: «Другими словами, мы закроем только половину магазинов [от изначальной цифры], но поэтому и сэкономить получится только наполовину». Как уточняется, за последние две недели Tesla закрыла 10% магазинов, еще 20% точек находятся на рассмотрении. Всего у компании 378 розничных точек по всему миру.

1 марта компания сообщила, что закроет большинство своих розничных магазинов и переведет все продажи онлайн, что в том числе позволит снизить стоимость Model 3 на 6%. Как отмечала The Wall Street Journal, закрытие магазинов происходит в рамках оптимизации расходов — у Tesla тяжелое финансовое положение.