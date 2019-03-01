Tesla объявила о закрытии магазинов и снижении цен на Model 3

Tesla переводит все продажи своих автомобилей в онлайн, это приведет к закрытию многих магазинов компании и снижению цены на cедан Model 3

Tesla Model 3 снаружи шоурума компании в Литлтоне (штат Колорадо) (Фото: David Zalubowski / AP)

Американский автопроизводитель Tesla объявил, что цены на седан Model 3 будут снижены на 6% до $35 тыс. благодаря закрытию розничных магазинов и переходу на онлайн-продажи, сообщается на сайте Tesla.

«В течение следующих нескольких месяцев мы свернем многие наши магазины», — заявили в компании. При этом, небольшая часть магазинов продолжит работу в местах с высоким трафиком, подчеркнули в Tesla. В компании не назвали число магазинов, которые ждет закрытие и не уточнили, скольких сотрудников ждет сокращение.

«Клиентам из США важно понять, что благодаря онлайн-продажам любой человек в любом штате может быстро и легко купить Tesla», — говорится в сообщении. В Tesla отметили, что намерены развивать свои сервисные центры чтобы клиенты могли получить обслуживание «в тот же день, если не в тот же час».

В компании заявили, что хотят упростить возврат автомобилей. Это можно будет сделать в течение семи дней после покупки при условии, что машина не проедет за это время больше 1 тыс. миль. «В буквальном смысле, вы можете купить Tesla, проехать несколько сотен миль в поездке на выходные с друзьями, а затем вернуть его бесплатно», — утверждают в Tesla.