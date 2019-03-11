СМИ сообщили о возможном закрытии предприятия Renault и Nissan

Японский и французский автоконцерны Nissan и Renault рассматривают возможность закрытия совместного предприятия в Нидерландах из-за расследования в отношении главы альянса Карлоса Гона по обвинению в финансовых махинациях. Об этом сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Гон возглавлял предприятие Renault-Nissan BV, пока его не арестовали в Японии 19 ноября 2018 года. По данным источников агентства, корпорации намерены создать новую структуру управления альянсом и пересмотреть стратегию.

Кроме того, сообщается, что Nissan рассматривает вопрос о роспуске предприятия Nissan-Mitsubishi BV, созданного в Нидерландах в 2017 году.

12 марта руководство Nissan, Renault и Mitsubishi проведет совместную пресс-конференцию в Иокогаме.