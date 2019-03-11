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СМИ сообщили о возможном закрытии предприятия Renault и Nissan

Японский и французский автоконцерны Nissan и Renault рассматривают возможность закрытия совместного предприятия в Нидерландах из-за расследования в отношении главы альянса Карлоса Гона по обвинению в финансовых махинациях. Об этом сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Гон возглавлял предприятие Renault-Nissan BV, пока его не арестовали в Японии 19 ноября 2018 года. По данным источников агентства, корпорации намерены создать новую структуру управления альянсом и пересмотреть стратегию.

Кроме того, сообщается, что Nissan рассматривает вопрос о роспуске предприятия Nissan-Mitsubishi BV, созданного в Нидерландах в 2017 году.

12 марта руководство Nissan, Renault и Mitsubishi проведет совместную пресс-конференцию в Иокогаме.

Бизнес
Nissan признал незаконное получение Карлосом Гоном €7,8 млн

Бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi обвиняют в сокрытии в общей сложности $80 млн доходов. Как считает обвинение, Гон также списал на Nissan свои личные убытки на сумму $16 млн. В компании заявляли, что он незаконно получил $7,8 млн от совместного предприятия Nissan-Mitsubishi BV в рамках трудового договора, о чем не уведомил совет директоров.

По словам самого Гона, обвинения против него являются следствием «заговора и предательства» со стороны руководства Nissan.

5 марта окружной суд Токио разрешил Гону выйти под залог, сумма которого составила ¥1 млрд ($8,93 млн). Он вышел на свободу 6 марта, проведя под стражей 108 дней.

Теги: Renault, Nissan, Карлос Гон, Нидерланды
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