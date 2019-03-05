Суд разрешил Карлосу Гону выйти под залог

Экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi с третьей попытки удалось прийти к соглашению о выходе под залог. Для этого он должен заплатить ¥1 млрд ($8,93 млн)

Карлос Гон на конференции Tomorrow in Motion в октябре 2018 года (Фото: Regis Duvignau / Reuters)

Окружной суд Токио разрешил бывшему главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi 64-летнему Карлосу Гону выйти под залог, передает агентство Kyodo.

Сумма залога составила ¥1 млрд ($8,93 млн). Гон может выйти на свободу уже вечером 5 марта. К настоящему моменту он провел в заключении 107 дней, уточняет телеканал NHK. Ожидается, что прокуратура подаст апелляцию на данное решение. Если такое произойдет, Гон останется под стражей до решения суда по этой жалобе.

Адвокат Гона рассказал, что соглашение предусматривает наблюдение за его подзащитными: у входа в дом разместят видеокамеру, а коммуникации будут отслеживать. Кроме того, бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi не должен покидать территорию Японии, пишет Reuters.

Гон был помещен под арест в ноябре 2018-го. В том же месяце он лишился должностей в Nissan и Mitsubishi. Позже стало известно, что Гон ушел с поста председателя правления и главного исполнительного директора Renault.