Вспышку кори зарегистрировали в Ульяновской области

Министерство здравоохранения Ульяновской области зарегистрировало вспышку кори среди жителей Николаевского района, диагноз подтвержден у 11 жителей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По состоянию на 10 марта диагноз подтвердился у жителей сел Славкино, Андреевка, Барановка и Николаевка. Среди заболевших — двое детей, один медицинский работник. Остальные восемь человек помещены в районную больницу.

Источником заболевания стали два жителя района, работающие вахтовым методом в Москве. С признаками ОРВИ они обратились в Барановскую участковую больницу. Остальные жители заболели в результате контакта с ними.

Всех больных доставили в областные медучреждения. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное с положительной динамикой.

В феврале в Роспотребнадзоре сообщали, что в 2018 году увеличилось число случаев завоза кори в страну из неблагополучных государств. При этом показатель заболеваемости кори в России остается более низким, чем в странах европейского региона, что объясняется достаточным уровнем иммунитета россиян. Этому помогают системные прививки населения.

В начале марта ведомство внесло в Министерство юстиции постановление главного государственного санитарного врача России Анны Поповой о неотложных мерах против распространения кори в России. В частности, речь идет о дополнительной иммунизации против кори населения и работающих в России иностранных граждан, которая будет проведена с апреля по октябрь.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание, его вирус распространяется при кашле или чихании. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.