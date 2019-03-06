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МТС ₽300 (+17,12%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Роспотребнадзор введет неотложные меры по противодействию кори

Роспотребнадзор внес в Министерство юстиции постановление главного государственного санитарного врача о неотложных мерах против распространения кори в России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.

«В понедельник оно должно быть зарегистрировано и начнет работать», — сказала она. По словам Поповой, речь идет о дополнительной иммунизации против кори населения и работающих в России иностранных граждан, она будет проведена с апреля по октябрь.

Попова добавила, что в России по итогам 2018 года было зарегистрировано 17 случаев кори на 1 млн. «Несмотря на такие показатели в РФ, мы все равно работаем по кори», — добавила Попова.

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В феврале в Роспотребнадзоре говорили, что в 2018 году увеличилось число случаев завоза кори в страну. При этом показатель заболеваемости кори в России остается более низким, чем в странах европейского региона, что объясняется достаточным уровнем иммунитета россиян. Этому помогают системные прививки населения.

Теги: Роспотребнадзор, корь, Здоровье, профилактика
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