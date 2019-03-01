Роспотребнадзор предложил обязать глав регионов привить россиян от кори

Роспотребнадзор подготовил проект поручения главам регионов, призванный организовать дополнительную вакцинацию от кори в том числе и работающих в России иностранных граждан

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В соответствии с проектом постановления главного государственного санитарного врача Анны Поповой, который размещен на официальном портале проектов нормативно-правовых актов, «подчищающую иммунизации против кори населения, а также непривитых против кори иностранных граждан предлагается провести с 1 апреля по 1 октября». От высших должностных лиц регионов при этом требуется до 22 марта провести подготовительные мероприятия, в том числе работу с населением, отказывающимся от профилактических прививок.

Согласно паспорту проекта постановления, до 10 марта по нему будет проводить​ся антикоррупционная экспертиза.

В последний месяц сразу в нескольких регионах сообщили о случаях вспышки кори. Так, в Санкт-Петербурге в одном из домов заболели сразу восемь человек. Очагом были названы три районных детских сада, одно учреждение дополнительного образования, а также две организации, где работали заболевшие.

В Новосибирской области по состоянию на 27 февраля заболели 52 человека. В связи с этим в местных школах были проведены противоэпидемиологические мероприятия, а непривитых педагогов отстранили от работы.