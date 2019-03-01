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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Роспотребнадзор предложил обязать глав регионов привить россиян от кори
Роспотребнадзор подготовил проект поручения главам регионов, призванный организовать дополнительную вакцинацию от кори в том числе и работающих в России иностранных граждан
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В соответствии с проектом постановления главного государственного санитарного врача Анны Поповой, который размещен на официальном портале проектов нормативно-правовых актов, «подчищающую иммунизации против кори населения, а также непривитых против кори иностранных граждан предлагается провести с 1 апреля по 1 октября». От высших должностных лиц регионов при этом требуется до 22 марта провести подготовительные мероприятия, в том числе работу с населением, отказывающимся от профилактических прививок.

Согласно паспорту проекта постановления, до 10 марта по нему будет проводить​ся антикоррупционная экспертиза.

В последний месяц сразу в нескольких регионах сообщили о случаях вспышки кори. Так, в Санкт-Петербурге в одном из домов заболели сразу восемь человек. Очагом были названы три районных детских сада, одно учреждение дополнительного образования, а также две организации, где работали заболевшие.

В Новосибирской области по состоянию на 27 февраля заболели 52 человека. В связи с этим в местных школах были проведены противоэпидемиологические мероприятия, а непривитых педагогов отстранили от работы.

По информации Европейского регионального бюро ВОЗ за период с января по 1 февраля 2019 года корью заразились 82 596 человек в 47 из 53 стран Европы. При этом в Роспотребнадзоре отмечают, что показатель заболеваемости кори в России в десятки раз ниже по сравнению со странами Европы и составляет 17,3 на 1 млн человек. За 2018 год было зарегистрировано 2538 случаев кори по всей стране, сообщал Роспотребнадзор.
Автор: Артем Филипенок
Теги: Роспотребнадзор
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