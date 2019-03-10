Этуша кремируют 12 марта на Троекуровском кладбище

Народный артист СССР Владимир Этуш будет кремирован во вторник, 12 марта, сообщила РБК пресс-секретарь театра им. Вахтангова Елена Кузьмина.

ТАСС со ссылкой на директора театра Кирилла Крока уточняет, что ​кремация пройдет на Троекуровском кладбище сразу после прощания. Он добавил, что похороны артиста состоятся на Новодевичьем кладбище 13 марта.

Ранее стало известно, что прощание с артистом пройдет в Театре им. Вахтангова, его похоронят в семейном склепе на Новодевичьем кладбище.

Этуш умер 9 марта в возрасте 96 лет. По словам его дочери Раисы, у него могло отказать сердце.