Этуша кремируют 12 марта на Троекуровском кладбище

Народный артист СССР Владимир Этуш будет кремирован во вторник, 12 марта, сообщила РБК пресс-секретарь театра им. Вахтангова Елена Кузьмина.
ТАСС со ссылкой на директора театра Кирилла Крока уточняет, что кремация пройдет на Троекуровском кладбище сразу после прощания. Он добавил, что похороны артиста состоятся на Новодевичьем кладбище 13 марта.
Ранее стало известно, что прощание с артистом пройдет в Театре им. Вахтангова, его похоронят в семейном склепе на Новодевичьем кладбище.
Этуш умер 9 марта в возрасте 96 лет. По словам его дочери Раисы, у него могло отказать сердце.