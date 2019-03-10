Газета Mail on Sunday не стала извиняться перед послом Яковенко

Британская газета Mail on Sunday не стала извиняться за публикацию о российском после Александре Яковенко. Об этом говорится в сообщении на сайте посольства России в Великобритании.

Посольство получило 8 марта письмо от главного редактора газеты, в котором говорилось, что редакция «не считает уместным» извиняться за материал, где утверждалось, что Яковенко выслали из США в 1986 году за «шпионскую деятельность». «Мол, достаточно опубликованного в газете опровержения», — говорится в сообщении.

Посольство разочаровано позицией газеты, отметили дипломаты. В дипмиссии назвали произошедшее «образцом современной британской журналистики» и добавили, что «репутационные потери газету не волнуют».

3 марта Mail on Sunday сообщила, что Яковенко был агентом советской разведки в 1980-х годах. Как писало издание, два депутата палаты общин потребовали от главы МИД Великобритании Джереми Ханта тщательно изучить связи Яковенко с КГБ и ГРУ.