Посольство России в Лондоне потребовало извинений у газеты Mail on Sunday

Посол России в Великобритании Александр Яковенко ждет официальных извинений за клевету в его адрес со стороны газеты Mail on Sunday. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на предоставленную в воскресенье посольством копию письма главному редактору британского издания.

«Распространенная вашей газетой информация о том, что посол Александр Владимирович Яковенко, работая в постпредстве России в Нью-Йорке, был выслан за шпионаж, не соответствует действительности. Яковенко проработал в постпредстве при ООН с 1981 по 1986 год, после чего уехал в связи с завершением срока командировки. Информация о его высылке является грубой ложью. Учитывая вышеизложенное, посол ждет ваших извинений», — приводит агентство заявление послания.

3 марта британская газета Mail on Sunday со ссылкой на собственное расследование сообщила, что Яковенко был агентом советской разведки, когда работал на дипломатической должности в постоянном представительстве СССР при ООН в 1980-х годах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила на своей странице в Facebook, что британские СМИ «отмечают» годовщину событий в Солсбери откровенными фейками.

«Как по команде публикуются откровенные фейки, которые должны отвлечь от главного вопроса: что же случилось в Солсбери 4 марта 2018 года? Правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй молчит все упорнее, а посольство России выпускает доклад о несостыковках британских вбросов. Вот вам и тупая месть», — подчеркнула Захарова.

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, все расследование британской прессы опирается на два факта. Первый — российский постпред при ООН Александр Яковенко покинул США именно в период высылок агентов КГБ. Во вторых, российского посла наградили орденом Александра Невского за военные заслуги.

«В принципе, все сходится. Если не брать в расчет, что в Нью-Йорке Александр Яковенко проработал пять лет и завершил командировку в установленный срок», — заключила Захарова.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском Солсбери в марте 2018 года. По версии британских властей, экс-полковника ГРУ и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» российские спецслужбы. Россия эти обвинения отрицает.

К годовщине отравления Скрипалей российское посольство подготовило доклад «Вопросы без ответов», в котором описывается точка зрения Москвы на случившееся.