Фрегат «Адмирал Горшков» вышел в Атлантический океан

Российский фрегат «Адмирал Горшков» прошел пролив Ла-Манш и вышел в Атлантический океан, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

«Отряд успешно прошел Ла-Манш, вышел в Атлантику. Поход идет строго в соответствии с планом», — сказал представитель флота.

«Адмирал Горшков» в сопровождении трех судов вышел из Североморска 26 февраля и вошел в Ла-Манш в начале марта. После этого за российскими кораблями начал следовать британский эсминец HMS Defender («Защитник»).

Во время прохода по проливу российский фрегат из-за шторма был вынужден приблизиться к берегам Шотландии, что вызвало недовольство местной прессы. В частности, британская газета The Times опубликовала статью, в которой рассказывается об установленном на фрегате оружии — издание подчеркивает, что оружие может вызывать галлюцинации и тошноту. Генконсульство России в Эдинбурге отреагировало на материалы СМИ и подчеркнуло, что корабли МВФ России не несли угрозы для безопасности Шотландии.