Дипломаты объяснили приближение кораблей ВМФ России к берегам Шотландии

Корабли Военно-морского флота (ВМФ) России не несли угрозы для безопасности Шотландии. Об этом сообщается на сайте ​генерального консульства России в Эдинбурге.

Генконсульство прокомментировало статью газеты The Scotsman о том, что три российских судна заметили у берегов Шотландии 4 марта. Издание отмечало, что суда сопровождали фрегат «Адмирал Горшков». За ними следил британский эсминец HMS Defender.

Газета также привела цитату политика Стюарта МакДональда, который заявил, что в связи с этим «годы отношения к российским угрозам как к шутке закончились». Он выразил недовольство тем, что Королевскому флоту потребовалось более суток, чтобы отреагировать «на угрозы в шотландских водах».

«Подобные умышленные искажения намеренно вводят в заблуждение общественное мнение и не способствуют развитию двусторонних отношений», — заявили в российском генконсульстве.