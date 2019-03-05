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Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
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Российский фрегат «Адмирал Горшков» вошел в Ла-Манш

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и сопровождающие его суда вошли в пролив Ла-Манш, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Вместе с фрегатом проход Ла-Манша начали многофункциональное судно материально-технического обеспечения «Эльбрус», спасательный буксир «Николай Чикер» и средний морской танкер «Кама». Перед выходом из Северного моря на фрегате и судах провели тренировку по связи и определили порядок следования через узкие места.

Отмечается, что отряд вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. Для экипажа фрегата это первый поход.

3 марта Минобороны сообщило, что «Адмирал Горшков» в ходе дальнего похода отработал поиск подводных лодок с применением противолодочного вертолета Ка-27ПЛ. Тренировки прошли в акватории Норвежского моря, все поставленные задачи были успешно выполнены. В ходе учения было выполнено несколько взлетов и посадок на палубу.

Первый фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков», который строили с 2006 года, включили в боевой состав ВМФ в июле 2018 года. Корабль вошел в состав 43-й ракетной дивизии кораблей Северного флота.

Теги: Ла-Манш, фрегат, Северный флот, поход
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