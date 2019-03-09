Власти установят мемориальную табличку на доме Этуша в Москве

Мосгордума поддержит инициативу об установке мемориальной таблички на доме актера Владимира Этуша. Об этом ТАСС рассказал председатель комиссии столично думы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

По его словам, табличка для «великого гражданина нашей страны» будет установлена «вне всяких сомнений». Герасимов напомнил, что во время Великой Отечественной войны Этуш ушел на фронт добровольцем и смог вернуться после тяжелого ранения.

Народный артист СССР, российский актер театра и кино ​Владимир Этуш скончался 9 марта в возрасте 96 лет. Его дочь Раиса рассказала, что причиной смерти актера могли стать проблемы с сердцем. Этуш будет похоронен в семейном склепе на Новодевичьем кладбище Москвы, похороны состоятся 12 марта. Свои соболезнования семье актера также выразил президент Владимир Путин.