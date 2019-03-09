В Санкт-Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

В Санкт-Петербурге закрыли затворы Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений из-за резкого подъема воды. Об этом сообщается на сайте Дирекции комплекса защитных сооружений города.

Согласно сообщению, створы дамбы начали закрываться в 05:50 мск. Ожидается, что к 13:00 превышение уровня воды в акватории Невской губы достигнет 181 см, что квалифицируется как «опасное наводнение».

Более того, временно остановлено движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру. Так, по данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, утром 9 марта у входа в город находятся три грузовых судна.

Спасатели отмечают, что, по прогнозам синоптиков, 9 марта в городе ожидается усиление ветра с порывами до 15–20 м/с и повышение уровня воды, что может привести к интенсивному разрушению ледового покрова Невы.