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Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
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В Петербурге арестовали директора Дома офицеров Западного военного округа

Кировский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об аресте до 24 апреля руководителя Дома офицеров Западного военного округа (ЗВО) в Санкт-Петербурге Натальи Богатыревой. Она обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса — ч. 3 ст. 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»), ч. 3 ст. 159 («Мошенничество»), ч. 6 ст. 290 («Получение взятки»). Об этом сообщила в своем аккаунте в Telegram объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По данным следствия, в период с ноября 2015 по май 2018 года обвиняемая передала нежилые помещения Дома офицеров в безвозмездную аренду ООО «Русский строительный дом» и при этом полностью освободила организацию от ежемесячной арендной платы. За это время компания должна была перечислить почти 6,5 млн руб., однако из-за указаний Богатыревой этого не сделала.

Отмечается, что в конце декабря 2015 года Богатырева заключила с этой компанией договор оказания услуг на 100 тыс. руб. Деньги были переведены на счет Дома офицеров, однако через несколько дней возвращены фирме как перечисленные ошибочно. Следствие полагает, что договор был заключен «для придания видимости законности» и считает эти деньги похищенными.

28 февраля стало известно об обысках в «Доме офицеров Западного военного округа» Министерства обороны на Литейном проспекте. После этого директор учреждения была задержана.

Теги: Санкт-Петербург, коррупция, арест
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