В Петербурге мужчина отсудил 500 тыс. руб. после падения на тротуаре

В Петербурге мужчина отсудил 500 тыс. руб. после падения на тротуаре

Санкт-Петербургский городской суд подтвердил решение о выплате 500 тыс. руб. жителю города, поскользнувшемуся на тротуаре и получившему травму. Об этом сообщает петербургская прокуратура.

Суд признал законным и обоснованным решение Василеостровского районного суда о взыскании компенсации с Санкт-Петербургского государственного унитарного дорожного предприятия «Центр» (ГУДП «Центр»), которое обжаловал ответчик.

Обращаясь в суд, житель Петербурга указал, что в декабре 2017 года на 5-й Красноармейской улице он поскользнулся и упал. Мужчина попросил взыскать в его пользу 700 тыс. руб. в связи с полученной травмой. Прокурор просил суд удовлетворить заявление, поскольку был установлен факт ненадлежащего содержания тротуара. Суд вынес решение о взыскании компенсации в размере 500 тыс. руб.

В феврале власти Петербурга сообщили, что из-за частых перепадов температуры в городе возникла угроза падения штукатурки и фрагментов фасадов зданий. Владельцев нежилых помещений призвали оперативно проверить фасады.