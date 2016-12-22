Вице-премьер Италии рассказал о планах по снятию санкций против России

Министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини на пресс-конференции в Москве заявил о том, что Рим будет одним из первых, кто намерен агитировать за снятие антироссийских санкций, введенных против Москвы. Об этом сообщает корреспондент РБК.
По его словам, санкции никому не приносят пользу, в том числе экономике Италии. Он уточнил, что к концу текущего года итальянские власти планируют провести ряд мероприятий, направленных на снятие ограничений в отношении России.
Сальвини отметил, что Москва и Рим уже вернулись к хорошим отношениям в разных сферах, включая торговлю и промышленность. «Россия должна сидеть за столом переговоров с ведущими странами мира», — считает министр.
9 июля Сальвини в преддверии поездки в Москву заявил, что его визит сможет укрепить связь c Россией. Желание наладить отношения, как уточнил вице-премьер, продиктовано исключительно уважением к Владимиру Путину и России, а не корыстными соображениями. «Италии пригодились бы десятки таких же людей (как Путин. — РБК), которые действуют во благо своих граждан», — цитирует слова главы МВД Италии Financial Times.
Издание напомнило, что в прошлом году партия «Лига Севера», лидером которой является Сальвини, подписала соглашение о сотрудничестве с партией «Единая Россия». В мае итальянский премьер Джузеппе Конте дал обещание бороться за отмену санкций.
В начале июля Европейский совет принял решение о продлении секторальных санкций против России, срок действия которых истекал 31 июля 2018 года, вплоть до 31 января 2019 года. Спустя несколько дней президент России Владимир Путин распорядился продлить действие продуктового эмбарго в отношении стран, принявших санкции в отношении России.
Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Киев не признал это решение и считает полуостров «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что считает вхождение Крыма в состав России легитимным.