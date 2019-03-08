CNBC сообщил об отставке куратора информационной политики Трампа

Замруководителя аппарата сотрудников Белого дома по коммуникациям Билл Шайн подаст в отставку. Он займет должность советника в предвыборном штабе президента США Дональда Трампа во время президентской гонки в 2020 году, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

В заявлении представителя Белого дома отмечается, что Шайн будет полностью вовлечен в работу по подготовке к предстоящим выборам, чтобы Трамп одержал на них победу.

Шайн был назначен заместителем руководителя аппарата сотрудников Белого дома по коммуникациям в июле прошлого года. В мае 2017 года его уволили с поста директора телеканала Fox News из-за скандала с домогательствами, в котором также фигурировал бывший исполнительный директор и председатель правления телеканала Роджер Эйлс. Тогда одна из его ведущих подала тогда в суд на Эйлса и Шайна. Первого она обвинила в домогательствах, а второго в том, что он поощрял недопустимые действия и не принял надлежащих мер для защиты от приставаний.

До того, как Шайн присоединился к команде администрации Трампа, информационную политику американского президента курировала экс-модель Ralph Lauren Хоуп Хикс. Ранее она являлась директором по коммуникациям Белого дома, однако не была заместителем руководителя аппарата сотрудников Белого дома.

В марте прошлого года она ушла в отставку с занимаемой должности.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. Ранее об участии в президентской гонке в США объявила сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, член конгресса США от Демократической партии Тулси Габбард, ​действующий президент Дональд Трамп, миллиардер и владелец агентства Bloomberg Майкл Блумберг, а также член Демократической партии и сенатор от штата Вермонт 77-летний Берни Сандерс, который в 2016 году также боролся за участие в президентских выборах.





