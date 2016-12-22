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Блумберг продаст Bloomberg в случае участия в выборах президента США
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Блумберг продаст Bloomberg в случае участия в выборах президента США
Бизнес, 16:27
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Блумберг продаст Bloomberg в случае участия в выборах президента США
Миллиардер и владелец агентства Bloomberg Майкл Блумберг заявил о возможном участии в президентских выборах. Если медиамагнат решит вступить в гонку, он продаст свой бизнес или передаст его в траст
Майкл Блумберг (Фото: Carlos Jasso / Reuters)

Бывший мэр Нью-Йорка и медиамагнат Майкл Блумберг заявил, что намерен избавиться от своего бизнеса — информационно-аналитического агентства Bloomberg — в случае, если будет баллотироваться на пост президента США. Об этом он заявил в эфире Radio Iowa.

Он уточнил, что если решит участвовать в выборах, то либо передаст Bloomberg в слепой траст, либо продаст его. При этом медиамагнат заметил, что с учетом его возраста (76 лет) он в любом случае не против продажи бизнеса. «Я думаю, что в моем возрасте, если продажа возможна, я бы сделал это», — сказал Блумберг. «В какой-то момент мы все всё равно умрем, поэтому лучше сделать это до того, как это случится», — пояснил он свою мысль.

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Блумберг уточнил, что если и пойдет на выборы, то будет баллотироваться от Демократической партии. «Во-первых, я был демократом всю свою жизнь, и, думаю, у меня были одни и те же ценности в течение долгого времени», — сказал он. Кроме того, отметил медиамагнат, он не только разделяет взгляды демократов, но и имеет реальные доказательства, показывающие, что многое он уже сделал.

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Майкл Блумберг создал медиакомпанию Bloomberg в 1981 году, сейчас ему принадлежит в ней 88%. Forbes оценивает его состояние на 6 декабря 2018 года в $46,2 млрд (10-е место в списке богатейших людей планеты). По данным журнала, Блумберг пожертвовал более $5 млрд на мероприятия по контролю за огнестрельным оружием, борьбу с изменением климата и другие цели.

С января 2002 года по 31 декабря 2013 года был мэром Нью-Йорка. До участия в выборах мэра в 2001 году Блумберг был демократом, но покинул партию, чтобы баллотироваться в качестве кандидата от Республиканской партии. Республиканцем Блумберг пробыл до 2007 года. В октябре 2018 года Блумберг снова вступил в Демократическую партию.

В прошлые президентские выборы в США, которые состоялись в 2016 году, Блумберг также раздумывал о своем возможном участии в выборах. Тогда речь шла о возможности вступить в гонку в качестве независимого кандидата. Однако выдвижения так и не произошло.

Решение по поводу баллотироваться на следующих выборах Блумберг пообещал принять в начале следующего года. Выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Майкл Блумберг , выборы
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