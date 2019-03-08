Суд арестовал предполагаемого убийцу следователя МВД Шишкиной

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал Абдулазиса Абдулазисова, которого обвиняют в убийстве подполковника МВД Евгении Шишкиной. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По словам Царевой, Абдулазизову предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия. Он пробудет под стражей до 7 мая. Заседание проходило в закрытом режиме, журналистов пригласили только на оглашение решения суда.

Позднее Царева уточнила, что под арест также был отправлен несовершеннолетний сообщник Абдулазизова, который якобы был посредником при организации убийства.

О задержании Абдулазизова, которого следствие считает исполнителем преступления, вместе с предполагаемым сообщником стало известно 7 марта.