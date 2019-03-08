Рогозин ответил на высказывание Маска о российских ракетах «Ангара»

Рогозин ответил на высказывание Маска о российских ракетах «Ангара»

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал высказывание главы американской компании SpaceX Илона Маска о российских космических двигателях и ракете-носителе «Ангара».

​«Ну, здесь с Илоном не поспоришь», — написал Рогозин в Twitter.

В ночь на 8 марта Маск написал в Twitter, что Россия имеет превосходную ракетную технику и лучший из имеющихся двигатель. «Многоразовая версия их новой ракеты «Ангара» была бы отличной», — добавил он.

«Ангара» — это семейство ракет-носителей разных классов. В 2014 году состоялся единственный пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5». Следующие испытания планируется провести в 2019 году.