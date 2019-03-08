Илон Маск высоко оценил российскую ракету-носитель «Ангара»

Глава американской компании SpaceX Илон Маск заявил, что российские космические двигатели являются лучшими и дал высокую оценку ракете-носителю «Ангара». Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Россия имеет превосходную ракетную технику и лучший из имеющихся двигатель. Многоразовая версия их новой ракеты «Ангара» была бы отличной», — сказал он.

В биографии Илона Маска, написанной журналистом Эшли Вэнсом сообщалось, что предприниматель приезжал в 2001 году в Москву с целью купить переоборудованную межконтинентальную баллистическую ракету для отправки мышей на Марс. Однако российская сторона не восприняла предложение всерьез, поэтому переговоры закончились безрезультатно.

​Согласно биографии, Макс вернулся в Москву в феврале 2002 года. При нем был портфель, полный долларов, на которые глава SpaceX планировал купить уже три ракеты. На встрече с представителями компании «Космотрас» ему выдвинули цену в $8 млн за ракету, однако Маск предложил за эту сумму купить две. После отказа предприниматель покинул Москву. Впоследствии он решил построить ракеты самостоятельно.