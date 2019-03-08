Бывший адвокат Трампа потребовал от Trump Organization в суде $3,8 млн

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн подал в суд на принадлежащую американскому лидеру компанию Trump Organization. Об этом сообщает Bloomberg.

Бывший адвокат президента подал иск в суд Манхэттена. Агентство со ссылкой на судебные документы отмечает, что компания в 2017 году согласилась возместить Коэну расходы на адвокатов и издержки, которые он понес «в связи с различными вопросами, возникающими в связи с работой Коэна на организацию и от ее имени».

В частности, расходы связаны со слушаниями в конгрессе и расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера. При этом Коэн заявил, что компания платила до мая 2018 года, возместив $1,7 млн. Однако когда появилось сообщение о том, что бывший адвокат планирует сотрудничать с Мюллером, компания перестала совершать выплаты. По его словам, Trump Organization должна ему ​$3,8 млн.

Накануне стало известно, что Управление по финансовым услугам штата Нью-Йорк запросило документы у страхового брокера Trump Organization, компании Aon, в рамках расследования деятельности принадлежащей Трампу компании. При этом запрос поступил через несколько дней после того, как Коэн заявил в конгрессе, что Trump Organization завышала стоимость своих активов для страховых компаний.