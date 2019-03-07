Суд оставил без движения иск Алешковского к «Аэрофлоту» по бонусам

Пресненский суд Москвы оставил без движения иск председателя совета благотворительного фонда «Нужна помощь» и директора портала «Такие дела» Мити Алешковского к «Аэрофлоту» о возврате ему платинового статуса и накопленных миль. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь суда Алексей Черников.

«Иск оставлен без движения для устранения недостатков», — отметил он.

Алешковский подал иск к «Аэрофлоту» 27 февраля. Он лишился миль после публикации в Twitter фотографии приказа гендиректора авиакомпании Виталия Савельева, в котором говорилось о запрете сотрудникам пользоваться в офисах «Аэрофлота» мобильными телефонами. Снимок Алешковский прокомментировал словами «Савельев окончательно головой поехал».

После этого платиновая карта Алешковского, полученная за большое количество перелетов, была аннулирована. Как сообщил РБК представитель «Аэрофлота», такое решение было принято на основе правил программы лояльности клиентов, согласно которым бонусы клиента могут быть обнулены в случае размещения им в интернете ложных или порочащих компанию сведений. Источник РБК в «Аэрофлоте» сообщил, что Алешковского лишили статуса за неоднократные оскорбительные замечания в адрес руководителей и сотрудников. Кроме того, авиакомпания понизила статус карты его жены.