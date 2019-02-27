Лишенный бонусных миль Алешковский подал в суд на «Аэрофлот»

Председатель совета благотворительного фонда «Нужна помощь» и директор портала «Такие дела» подал иск к «Аэрофлоту» в Пресненский районный суд Москвы с требованием восстановить статусы бонусных карт авиакомпании. Об этом РБК сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.



«Было решено подать исковое заявление к «Аэрофлоту». В нем мы просим восстановить счета подарочной и золотой карты Алешковского. Никаких финансовых требований мы не заявляли», — пояснил Джулай.

РБК направил запрос в «Аэрофлот».

Алешковский лишился миль после того, как опубликовал в Twitter снимок приказа гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева о запрете сотрудникам пользоваться мобильными телефонами в офисах авиакомпании. «Савельев совсем головой поехал», — прокомментировал фото Алешковский.

После этого «Аэрофлот» аннулировал платиновую карту Алешковского, которая была получена за большое количество перелетов. Представитель авиакомпании говорил РБК, что решение было принято на основе правил программы лояльности клиентов. Согласно этим правилам, бонусы клиента могут быть обнулены, если он размещает в интернете «публикации, содержащие заведомо ложную информацию, и/или сведения, порочащие деловую репутацию» «Аэрофлота».