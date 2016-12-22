Глава «Аэрофлота» напомнил о необходимости отвечать за хамство в соцсетях

Хамящие в социальных сетях «должны понимать, что они будут за это отвечать», заявил генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев в кулуарах форума «Транспорт России», передает «РИА Новости».
«У нас был в суде прецедент с одним матерщинником, который в суде все проиграл. Нужно вести себя корректно», — сказал Савельев. Глава перевозчика также заявил, что компания не имеет ничего против критики, «но надо отдавать себе отчет, что говорите».
Накануне председатель совета благотворительного фонда «Нужна помощь» и директор портала «Такие дела» Митя Алешковский опубликовал в Facebook скриншот письма от бонусной программы «Аэрофлота», в котором говорилось, что «в связи с публикацией негативных высказываний» с его стороны бонусная карта журналиста аннулирована. Авиакомпания также понизила уровень другой карты: Алешковский позднее написал, что речь шла о карте его супруги.
Журналист связал произошедшее с тем, что опубликовал 16 ноября в Twitter фотографию приказа гендиректора «Аэрофлота» о запрете пользования мобильными телефонами в офисах авиакомпании. «Савельев окончательно головой поехал» — таким текстом сопроводил публикацию Алешковский.
Журналист пообещал подать на перевозчика в суд.
Представитель авиакомпании в комментарии РБК сослался на пункт 7.5 правил программы лояльности, в соответствии с которым перевозчик может лишить уровня и привилегий за публикацию данных, порочащих деловую репутацию «Аэрофлота» или содержащих негативную оценку сотрудников компании. Кроме того, источник в «Аэрофлоте» рассказал, что Алешковского лишили участия в программе не за конкретную публикацию, а за «неоднократные оскорбительные высказывания» в адрес сотрудников или руководства.