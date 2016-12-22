ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,16 65,29 EUR Нал. 75,69 74,74 USD Бирж. 65,63 +0,08 EUR Бирж. 75,03 -0,06 USD ЦБ. 65,59 -0,42 EUR ЦБ. 75,18 -0,14 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 4556,20 -791,30 IMOEX 2360,74 -0,55% RTSI 1133,15 -0,23% Brent 66,66 +0,53% DJIA 25013,34 -1,61% Nasdaq 7027,18 -3,07%
Глава «Аэрофлота» напомнил о необходимости отвечать за хамство в соцсетях
Лента новостей
Суд отказался отменить штраф в ₽22 млн журналу The New Times 14:43, Технологии и медиа ПФР позвал умершую жительницу Самары за пособием в 139 руб. на похороны 14:34, Общество Куда пойдет цена: экономический тест для бизнесменов 14:28, РБК и Thomson Reuters «МегаФон» поднимет цены на международные звонки и услуги в роуминге 14:28, Технологии и медиа Как прошел хардфорк Bitcoin Cash 14:27, Крипто Вице-президент «Транснефти» возглавил совет директоров НМТП 14:26, Бизнес Минторг США предложил ужесточить контроль за экспортом новых технологий 14:20, Политика Газпромбанк и ВТБ решили продать Еврофинанс Моснарбанк 14:17, Финансы 5 модных трендов этой осени 14:17, РБК Pink и KUPIVIP.RU Министр транспорта подсчитал экономию при проезде по Крымскому мосту 14:17, Общество Ущерб от нарушений на космодроме Восточный превысил 10 млрд руб. 14:16, Общество Один из крупнейших покупателей SSJ-100 подал иски к производителю 14:12, Бизнес Госдума разрешила экспорт пива в пластиковой таре объемом более 1,5 литра 14:10, Бизнес Президент УЕФА исключил создание европейскими топ-клубами Суперлиги 14:09, Спорт 4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя 14:07, РБК и Volkswagen Глава «Аэрофлота» напомнил о необходимости отвечать за хамство в соцсетях 14:02, Общество Илон Маск назвал новый космический корабль «Звездолетом» 13:56, Технологии и медиа 1000 и 1 китайская мудрость: что нужно знать про фэншуй 13:55, Стиль Японский эксперт рассказал медикам о свойствах молекулярного водорода 13:45, Пресс-релизы Верховный суд отклонил жалобу «Победы» на правила перевозки ручной клади 13:42, Бизнес S&P поместило рейтинги Nissan на пересмотр на фоне ареста главы компании 13:38, Бизнес Ледяные трюки: 5 самых впечатляющих зимних погонь в кино 13:34, РБК и Toyo Титов предложил ввести цифровой учет уголовных дел 13:33, Общество 7 документальных фильмов о выдающихся женщинах 13:32, Pink Автомобилисты перекрыли центр Киева в знак протеста против новых законов 13:31, Общество Все избавляются от криптовалюты: рынок потерял $76 млрд за две недели 13:29, Крипто В Приморье заявили о нехватке подписей у Ищенко для регистрации на выборы 13:26, Политика Bloomberg назвал интересующие бизнесмена Пригожина страны в Африке 13:19, Политика
Глава «Аэрофлота» напомнил о необходимости отвечать за хамство в соцсетях
Общество, 14:02
0
Глава «Аэрофлота» напомнил о необходимости отвечать за хамство в соцсетях
Авиакомпания приемлет критику, но «надо отдавать отчет, что говорите», заявил Виталий Савельев о ситуации с лишением Мити Алешковского бонусной карты перевозчика
Виталий Савельев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Хамящие в социальных сетях «должны понимать, что они будут за это отвечать», заявил генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев в кулуарах форума «Транспорт России», передает «РИА Новости».

«У нас был в суде прецедент с одним матерщинником, который в суде все проиграл. Нужно вести себя корректно», — сказал Савельев. Глава перевозчика также заявил, что компания не имеет ничего против критики, «но надо отдавать себе отчет, что говорите».

Накануне председатель совета благотворительного фонда «Нужна помощь» и директор портала «Такие дела» Митя Алешковский опубликовал в Facebook скриншот письма от бонусной программы «Аэрофлота», в котором говорилось, что «в связи с публикацией негативных высказываний» с его стороны бонусная карта журналиста аннулирована. Авиакомпания также понизила уровень другой карты: Алешковский позднее написал, что речь шла о карте его супруги.

Журналист связал произошедшее с тем, что опубликовал 16 ноября в Twitter фотографию приказа гендиректора «Аэрофлота» о запрете пользования мобильными телефонами в офисах авиакомпании. «Савельев окончательно головой поехал» — таким текстом сопроводил публикацию Алешковский.

Журналист пообещал подать на перевозчика в суд.

Представитель авиакомпании в комментарии РБК сослался на пункт 7.5 правил программы лояльности, в соответствии с которым перевозчик может лишить уровня и привилегий за публикацию данных, порочащих деловую репутацию «Аэрофлота» или содержащих негативную оценку сотрудников компании. Кроме того, источник в «Аэрофлоте» рассказал, что Алешковского лишили участия в программе не за конкретную публикацию, а за «неоднократные оскорбительные высказывания» в адрес сотрудников или руководства.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Митя Алешковский , «Аэрофлот»
Главное
Газпромбанк и ВТБ решили продать Еврофинанс Моснарбанк Финансы
Материалы по теме
«Аэрофлот» лишил клиента платинового статуса за критику в соцсетях Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter