Прокуратура проверит главу «Аэрофлота» из-за лишения клиента миль

В партии «Яблоко» посчитали, что гендиректор авиакомпании Виталий Савельев злоупотребил своими полномочиями, лишив Митю Алешковского участия в бонусной программе авиакомпании

Виталий Савельев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит генерального директора «Аэрофлота» Виталия Савельева на предмет злоупотребления полномочиями из-за того, что компания аннулировала бонусные карты председателя совета благотворительного фонда «Нужна помощь» Мити Алешковского. Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры (есть у РБК) на обращение партии «Яблоко». О наличии такого поручения ранее писал «Коммерсантъ».

Партия «Яблоко» обратилась к генеральному прокурору Юрию Чайке, попросив его проверить, не злоупотребил ли генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев своими полномочиями из-за ситуации с Митей Алешковским. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь партии Игорь Яковлев.

«Оценочное мнение не может являться основанием для преследования. Кроме того, в действиях В. Савельева присутствуют признаки преступления, предусмотренного ст. 201 УК», — говорится в письме партии (есть у РБК). В «Яблоке» ссылаются на правила бонусной программы авиакомпании, которые позволяют лишить привилегий человека, разместившего в интернете ложную информацию о компании или высказавшегося о компании или ее представителе «в неприличной или негативной форме». Алешковский не допускал высказываний в такой форме, подчеркивается в обращении «Яблока». В связи с этим в партии настаивают, что Савельев злоупотребил полномочиями.

В авиакомпании «Аэрофлот» отвергли претензии «Яблока». «Решение принято на основании существующих регламентных процедур. Человек допустил оскорбительные высказывания, и на основании правил программы «Аэрофлот Бонус» его лишили миль», — ответил РБК представитель авиакомпании.

Алешковского лишили миль после того, как он опубликовал 16 ноября в своем аккаунте в Twitter снимок приказа Савельева о запрете сотрудникам пользоваться мобильными телефонами в офисах авиакомпании. Позднее он утверждал, что нашел эту фотографию в одном из Telegram-каналов. Вскоре стало известно, что «Аэрофлот» аннулировал платиновую карту Алешковского, которая была получена за большое количество перелетов. Представитель авиакомпании заявлял РБК, что решение было принято на основе правил программы лояльности клиентов. В ней говорится, что если клиент размещает в интернете «публикации, содержащие заведомо ложную информацию, и/или сведения, порочащие деловую репутацию ПАО «Аэрофлот», то компания имеет право аннулировать счет участника программы. Источник РБК в авиакомпании заявлял, что Алешковский был лишен статуса не за публикацию конкретного фото, а за «неоднократные оскорбительные высказывания в адрес руководства и сотрудников авиакомпании».

Савельев заявил, не называя имени Алешковского, что хамящие в соцсетях люди должны «отдавать себе отчет, что говорят».