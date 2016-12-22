ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,32 66,24 EUR Нал. 76,70 75,33 USD Бирж. 66,85 +0,32 EUR Бирж. 75,80 +0,38 USD ЦБ. 66,45 +0,15 EUR ЦБ. 75,66 +0,27 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 3966,10 +72,50 IMOEX 2443,38 +0,09% RTSI 1155,88 +0,15% Brent 62,59 +2,05% DJIA 25114,01 -2,76% Nasdaq 7197,00 -3,29%
Прокуратура проверит главу «Аэрофлота» из-за лишения клиента миль
Лента новостей
Прокуратура проверит главу «Аэрофлота» из-за лишения клиента миль 22:52, Общество Порошенко назвал Европу без Украины неполноценной 22:18, Политика Киев обвинил Россию в развертывании мощнейшей с 2014 года группы войск 22:16, Политика Наука отдыха: как научиться расслабляться при нехватке времени 22:12, РБК, Jardin и Greenfield СМИ узнали о нежелании Константинополя поставить патриарха во главе УПЦ 21:56, Общество Еще 28 стран НАТО обвинили Москву в нарушении договора о ракетах 21:35, Политика В ОБСЕ рассказали об уходе Грызлова с заседания контактной группы 21:29, Политика Какой ноутбук для разъездов стоит купить и почему 21:22, РБК и Lenovo МИД ответил на ультиматум Помпео и заявление НАТО о договоре о ракетах 21:09, Политика СМИ сообщили об отставке главы Минеральных Вод 21:07, Политика Российским аэропортам выбрали имена Высоцкого, княгини Ольги и Рериха 21:02, Общество Экс-глава Минкультуры Грузии и соратник Саакашвили найден мертвым 20:56, Политика Российский керлингист получил четырехлетнюю дисквалификацию за допинг 20:48, Спорт Палладий рекордно подорожал до уровня золота 20:40, Бизнес Что думают о шипованой резине исполнители кинотрюков 20:40, РБК и Toyo Генсек НАТО пообещал сохранить военное присутствие в Черном море 20:30, Политика В ФАС рассказали о проверке рекламы концертов Монеточки, Элджея и Face 20:30, Общество Помпео дал России 60 дней на выполнение договора о ракетах 20:22, Политика СМИ узнали о плане Exxon и Chevron продать нефтяные активы в Азербайджане 20:18, Бизнес ICANN рассказала об итогах замены ключей в мировом интернете 20:16, Технологии и медиа Все вокзалы Москвы решили проверить после сообщений об угрозе взрыва 20:06, Общество 5 модных трендов этого сезона 19:50, РБК Pink и KUPIVIP.RU Экс-директор «Табакерки» возглавил театр Маяковского 19:48, Общество Рынок госдолга США показал первый признак экономической рецессии 19:47, Экономика IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики 19:29, Общество Адвокат рассказал о возможной отправке Януковича на лечение в Израиль 19:29, Политика Самый хоккейный тест для настоящих болельщиков 19:14, РБК и Mastercard ЕСПЧ отказался пересматривать дело Pussy Riot 19:12, Общество
Прокуратура проверит главу «Аэрофлота» из-за лишения клиента миль
Общество, 22:52
0
Прокуратура проверит главу «Аэрофлота» из-за лишения клиента миль
В партии «Яблоко» посчитали, что гендиректор авиакомпании Виталий Савельев злоупотребил своими полномочиями, лишив Митю Алешковского участия в бонусной программе авиакомпании
Виталий Савельев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит генерального директора «Аэрофлота» Виталия Савельева на предмет злоупотребления полномочиями из-за того, что компания аннулировала бонусные карты председателя совета благотворительного фонда «Нужна помощь» Мити Алешковского. Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры (есть у РБК) на обращение партии «Яблоко». О наличии такого поручения ранее писал «Коммерсантъ».

Партия «Яблоко» обратилась к генеральному прокурору Юрию Чайке, попросив его проверить, не злоупотребил ли генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев своими полномочиями из-за ситуации с Митей Алешковским. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь партии Игорь Яковлев.

«Оценочное мнение не может являться основанием для преследования. Кроме того, в действиях В. Савельева присутствуют признаки преступления, предусмотренного ст. 201 УК», — говорится в письме партии (есть у РБК). В «Яблоке» ссылаются на правила бонусной программы авиакомпании, которые позволяют лишить привилегий человека, разместившего в интернете ложную информацию о компании или высказавшегося о компании или ее представителе «в неприличной или негативной форме». Алешковский не допускал высказываний в такой форме, подчеркивается в обращении «Яблока». В связи с этим в партии настаивают, что Савельев злоупотребил полномочиями.

В авиакомпании «Аэрофлот» отвергли претензии «Яблока». «Решение принято на основании существующих регламентных процедур. Человек допустил оскорбительные высказывания, и на основании правил программы «Аэрофлот Бонус» его лишили миль», — ответил РБК представитель авиакомпании.

Алешковского лишили миль после того, как он опубликовал 16 ноября в своем аккаунте в Twitter снимок приказа Савельева о запрете сотрудникам пользоваться мобильными телефонами в офисах авиакомпании. Позднее он утверждал, что нашел эту фотографию в одном из Telegram-каналов. Вскоре стало известно, что «Аэрофлот» аннулировал платиновую карту Алешковского, которая была получена за большое количество перелетов. Представитель авиакомпании заявлял РБК, что решение было принято на основе правил программы лояльности клиентов. В ней говорится, что если клиент размещает в интернете «публикации, содержащие заведомо ложную информацию, и/или сведения, порочащие деловую репутацию ПАО «Аэрофлот», то компания имеет право аннулировать счет участника программы. Источник РБК в авиакомпании заявлял, что Алешковский был лишен статуса не за публикацию конкретного фото, а за «неоднократные оскорбительные высказывания в адрес руководства и сотрудников авиакомпании».

Савельев заявил, не называя имени Алешковского, что хамящие в соцсетях люди должны «отдавать себе отчет, что говорят».

Авторы: Валерий Романов, Андрей Гатинский, Тимофей Дзядко.
Теги: «Аэрофлот» , Митя Алешковский , «Яблоко»
Главное
Помпео дал России 60 дней на выполнение договора о ракетах Политика
Материалы по теме
Глава «Аэрофлота» напомнил о необходимости отвечать за хамство в соцсетях Общество
«Аэрофлот» лишил клиента платинового статуса за критику в соцсетях Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter